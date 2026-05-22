Palmeiras oficializa a contratação de zagueiro do Botafogo

O Palmeiras oficializou nesta sexta-feira (22), a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza junto ao Botafogo, em operação de aproximadamente R$ 20 milhões, de acordo com o Estadão. O defensor de 31 anos assinou contrato até dezembro de 2028, com opção do clube de prorrogação por um ano, e poderá estrear após a Copa do Mundo, quando abre a janela de transferências.

— O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês (torcedores) em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira — disse o defensor, em nota divulgada pela comunicação do Palmeiras.

Revelado nas categorias de base do River Plate e com passagem por times da Argentina, Barboza chegou ao Botafogo no início de 2024 após se destacar com a camisa do Libertad, do Paraguai.

O zagueiro foi um dos pilares da conquista dos títulos da Libertadores e do Brasileirão daquele ano. No Palmeiras, o argentino vai reencontrar o volante Marlon Freitas, ex-capitão do time carioca que se juntou à equipe paulista no início desta temporada.

— Falei com o Marlon Freitas e com o Giay, que me falaram muito da estrutura do clube, do dia a dia, que é muito bom. Eles me deixaram com ainda mais vontade de chegar e ajudar o time. O CT é muito bom, o estádio já conheço, o gramado novo ficou muito bom. Agora é comigo, hora de fazer minha história aqui — finalizou.

Saída do Botafogo

Barboza tinha contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, mas não chegou em um consenso com a diretoria pela renovação. Atravessando graves problemas financeiros e administrativos, a SAF decidiu negociar o atleta para não correr o risco de perdê-lo de graça ao fim do ano. No Palmeiras, Barboza vai disputar posição com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti.

O clube paulista ainda monitora a situação de outro jogador do Botafogo: Danilo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia não deve ficar na equipe alvinegra após a disputa da Copa do Mundo. Os cariocas desejam negocia-lo por aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 230 mi).