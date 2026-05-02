Palmeiras e Santos empatam em clássico agitado; resultado empurra Inter para Z-4

Igor Vinícius (E) encara Andreas Pereira (D) no clássico entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão. RAUL BARETTA / Santos FC/Divulgação

Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1 neste sábado, no Allianz Parque, em jogo de dois tempos diferentes. O resultado fez o Santos subir para a 16ª posição e ultrapassar o Inter, que está em 17º, primeira posição da zona de rebaixamento. O Colorado sairá do Z-4 se empatar ou vencer o Fluminense no Beira-Rio neste domingo (3), no Beira-Rio.

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O jogo

O time da Baixada dominou o primeiro tempo, etapa em que poderia ter definido o triunfo.

Depois de péssimos 45 minutos iniciais, a equipe alviverde acordou na etapa final, depois que Abel Ferreira consertou seus erros e criou até para virar.

Rollheiser e Flaco López balançaram as redes no clássico da 14ª rodada do Brasileirão. Allan marcou o que seria o gol da virada palmeirense no acréscimo, mas o árbitro Raphael Klaus viu toque no braço de Arias e invalidou o gol.

O resultado é mau negócio para os dois. O Palmeiras, com 33 pontos, pode ver sua vantagem na ponta cair de seis para quatro pontos se Fluminense e Flamengo vencerem seus rivais - ambos jogam no domingo. E o Santos, com 15 pontos, sai provisoriamente da zona de rebaixamento, mas pode retornar ao indesejado grupo ao final da rodada.

O jogo marcou a "despedida" do Allianz Parque, que terá outro nome na segunda-feira, quando o Nubank, dono dos naming rights, vai revelar o resultado da votação aberta ao público.

Início com atraso

O clássico começou com atraso provocado pelo Santos, que não esteve em campo durante o hino nacional, e alegou ter tido "problemas durante o deslocamento" do hotel ao estádio.

Paulinho de volta

A partida também foi marcante para Paulinho, camisa 10 do Palmeiras que voltou a jogar após 302 dias fora em decorrência de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, uma lesão incomum.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Allan), Gustavo Gómez (Emiliano Martínez), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Sosa) e Andreas Pereira (Luís Pacheco); Arias, Maurício (Paulinho) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Arão), João Schmidt, Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Rollheiser (Mateus Xavier); Gabigol Rony) e Barreal (Moisés). Técnico: Cuca.

GOLS: Rollheiser, aos 25 do 1ºT. Flaco López, aos 18 do 2ºT.

ÁRBITRO: Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS: Gabriel Brazão e Luís Pacheco.

PÚBLICO: 41.282 torcedores.

RENDA: R$ 3.997.352,77.