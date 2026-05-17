Neymar é substituído após erro do quarto árbitro e sai revoltado "É uma vergonha"

A partida entre Santos e Coritiba na manhã deste domingo (17) ficou marcada por uma confusão da arbitragem no Itaquerão. O quarto árbitro Bruno Mota Correia (RJ) errou a placa de substituição e forçou a saída de Neymar com apenas 19 minutos do segundo tempo.
Naquele momento, o Santos já era goleado por 3 a 0, e o astro do time recebia atendimento do lado de fora do gramado após sentir a panturrilha. Ao mesmo tempo, o garoto Robinho Jr. se preparava para entrar em campo. O quarto árbitro subiu a placa informando a saída do número 10 e a substituição foi concretizada.
O problema é que a substituição indicada pelo técnico Cuca era a saída do lateral-esquerdo Escobar, número 31, e não do camisa 10. Irritado com o erro da arbitragem, Neymar tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Ele ainda pegou o papel que indicava a alteração e mostrou para as câmeras que faziam a transmissão da partida.
— É uma vergonha, é uma vergonha — esbravejou o craque na saída do gramado.
Sem a possibilidade de retornar ao gramado, Neymar continuou reclamando do lado de fora. A partida diante dos paranaenses foi a última antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O camisa 10 está na pré-lista do italiano.
