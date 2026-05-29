Brasileirão

Mudança de planos?
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Jogos de Grêmio e Inter pelo Brasileirão podem ocorrer durante a Copa do Mundo; entenda

CBF analisa o cenário e fez aviso prévio aos clubes sobre a possibilidade

Saimon Bianchini

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