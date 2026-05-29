Jogos de Grêmio e Inter pelo Brasileirão podem ocorrer durante a Copa do Mundo; entenda

Os jogos antecipados seriam Inter x Cruzeiro e Mirassol x Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A retomada da temporada para Grêmio e Inter pode ocorrer antes do previsto. A CBF analisa recomeçar o Brasileirão na última semana de Copa do Mundo e fez comunicados prévios aos clubes. A decisão será tomada no começo de junho.

Por enquanto, o cenário apresentado pela entidade é que a data de volta do torneio nacional é dia 22 de julho, três dias após a grande decisão do Mundial. Entretanto, a grande presença de equipes brasileiras nos playoffs da Sul-Americana e também nas oitavas da Copa do Brasil geraram a possibilidade de antecipação. Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco estão nesta situação.

Em conversas informais, a CBF avisou sobre as chances de fazer jogos do Brasileirão entre 16 e 19 de julho. As semifinais da Copa estão previstas para 14 e 15 de julho. A decisão do terceiro lugar será dia 18 e a final no dia seguinte.

A ideia projetada nos bastidores é justamente evitar acúmulo de partidas. No modelo atual, pela repescagem da Sul-Americana, o quarteto não pode atuar em 22 e 29 de julho por causa da competição da Conmebol. Com isso, a 19ª rodada seria antecipada para antes da Copa para abrir uma margem para a sequência da temporada. Os jogos seriam Mirassol x Grêmio e Inter x Cruzeiro.

Há uma preocupação pela esperança do Brasil chegar às finais do torneio. São cinco jogadores que atuam no país, além de outras nacionalidades com menos chances. Os convocados de Carlos Ancelotti são: Weverton (Grêmio), Danilo, Paquetá e Alex Sandro (Flamengo) e Neymar (Santos).

A promessa nos bastidores é que a CBF responderá o tema na próxima semana, quando os times estarão em férias, descansando, antes da reapresentação para intertemporadas na segunda quinzena de junho. Os clubes têm posições divididas e não há consenso na proposta.