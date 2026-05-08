Fluminense x Vitória amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 15ª rodada da competição. ArteZH

Fluminense e Vitória se enfrentam neste sábado (9), pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Fluminense X Vitória ao vivo

Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026