Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Fluminense X São Paulo ao vivo

Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.