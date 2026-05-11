Do 7º ao 17º: Grêmio e Inter integram bloco separado por apenas três pontos; veja os confrontos diretos até a Copa

A reta final antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo promete uma disputa intensa no bloco intermediário da tabela. Após 15 rodadas, apenas três pontos separam as equipes entre o 7º e o 17º lugar. Grêmio e Inter estão "no bolo" e tentam chegar à pausa em situação mais confortável, já que atualmente brigam contra o Z-4.
Bragantino, com 20 pontos, e Grêmio, com 17, delimitam uma faixa extremamente apertada da classificação. Além da dupla Gre-Nal, o grupo reúne Vasco, Coritiba, Vitória, Cruzeiro, Botafogo, Atlético-MG, Santos e Corinthians.
Ou seja, em um cenário tão equilibrado, uma sequência pode transformar candidatos ao rebaixamento em postulantes à Libertadores — e vice-versa. Por isso, os confrontos diretos das próximas rodadas ganham peso ainda maior antes da pausa no calendário.
Na 16ª rodada, por exemplo, Botafogo (12º) e Corinthians (16º), ambos com 18 pontos, se enfrentam em duelo direto. Já na 17ª rodada, Vasco (8º) e Bragantino (7º), empatados com 20 pontos, medem forças em outro confronto decisivo.
Situação da Dupla
Na rodada 18, última antes da pausa, Grêmio (17º) e Corinthians fazem um confronto direto, na Arena, que pode redefinir a situação dos dois clubes antes da interrupção do campeonato de pontos corridos. Além do Timão, a equipe de Luís Castro terá Bahia fora e Santos em casa. Ou seja, os dois adversários em Porto Alegre fazem parte desse bloco intermediário.
O Inter, por sua vez, pode aproveitar o calendário menos carregado — com apenas mais um compromisso pela Copa do Brasil, em casa e com vantagem construída no jogo de ida — para ganhar fôlego. A equipe de Paulo Pezzolano tem Vasco no Beira-Rio e visita Vitória e Bragantino. Os três adversários colorados estão no mesmo bloco.
Jogos das equipes do bloco até a pausa para a Copa
Bragantino (7º)
- Vitória (C)
- Vasco (F)
- Mirassol (C)
Vasco (8º)
- Internacional (F)
- Bragantino (C)
- Atlético-MG (C)
Coritiba (9º)
- Santos (F)
- Bahia (C)
- Flamengo (F)
Vitória (10º)
- Bragantino (F)
- Internacional (C)
- Santos (F)
Cruzeiro (11º)
- Palmeiras (F)
- Chapecoense (C)
- Fluminense (C)
Botafogo (12º)
- Corinthians (C)
- São Paulo (F)
- Bahia (F)
Atlético-MG (13º)
- Mirassol (C)
- Corinthians (F)
- Vasco (F)
Inter (14º)
- Vasco (C)
- Vitória (F)
- Bragantino (F)
Santos (15º)
- Coritiba (C)
- Grêmio (F)
- Vitória (C)
Corinthians (16º)
- Botafogo (F)
- Atlético-MG (C)
- Grêmio (F)
Grêmio (17º)
- Bahia (F)
- Santos (C)
- Corinthians (C)