Do 7º ao 17º: Grêmio e Inter integram bloco separado por apenas três pontos; veja os confrontos diretos até a Copa

Depois de 15 rodadas, Tricolor é o 17º, com 17 pontos, enquanto o Colorado é o 15º, com 18. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A reta final antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo promete uma disputa intensa no bloco intermediário da tabela. Após 15 rodadas, apenas três pontos separam as equipes entre o 7º e o 17º lugar. Grêmio e Inter estão "no bolo" e tentam chegar à pausa em situação mais confortável, já que atualmente brigam contra o Z-4.

Bragantino, com 20 pontos, e Grêmio, com 17, delimitam uma faixa extremamente apertada da classificação. Além da dupla Gre-Nal, o grupo reúne Vasco, Coritiba, Vitória, Cruzeiro, Botafogo, Atlético-MG, Santos e Corinthians.

Ou seja, em um cenário tão equilibrado, uma sequência pode transformar candidatos ao rebaixamento em postulantes à Libertadores — e vice-versa. Por isso, os confrontos diretos das próximas rodadas ganham peso ainda maior antes da pausa no calendário.

Na 16ª rodada, por exemplo, Botafogo (12º) e Corinthians (16º), ambos com 18 pontos, se enfrentam em duelo direto. Já na 17ª rodada, Vasco (8º) e Bragantino (7º), empatados com 20 pontos, medem forças em outro confronto decisivo.

Situação da Dupla

Na rodada 18, última antes da pausa, Grêmio (17º) e Corinthians fazem um confronto direto, na Arena, que pode redefinir a situação dos dois clubes antes da interrupção do campeonato de pontos corridos. Além do Timão, a equipe de Luís Castro terá Bahia fora e Santos em casa. Ou seja, os dois adversários em Porto Alegre fazem parte desse bloco intermediário.

O Inter, por sua vez, pode aproveitar o calendário menos carregado — com apenas mais um compromisso pela Copa do Brasil, em casa e com vantagem construída no jogo de ida — para ganhar fôlego. A equipe de Paulo Pezzolano tem Vasco no Beira-Rio e visita Vitória e Bragantino. Os três adversários colorados estão no mesmo bloco.

Jogos das equipes do bloco até a pausa para a Copa

Bragantino (7º)

Vitória (C)

Vasco (F)

Mirassol (C)

Vasco (8º)

Internacional (F)

Bragantino (C)

Atlético-MG (C)

Coritiba (9º)

Santos (F)

Bahia (C)

Flamengo (F)

Vitória (10º)

Bragantino (F)

Internacional (C)

Santos (F)

Cruzeiro (11º)

Palmeiras (F)

Chapecoense (C)

Fluminense (C)

Botafogo (12º)

Corinthians (C)

São Paulo (F)

Bahia (F)

Atlético-MG (13º)

Mirassol (C)

Corinthians (F)

Vasco (F)

Inter (14º)

Vasco (C)

Vitória (F)

Bragantino (F)

Santos (15º)

Coritiba (C)

Grêmio (F)

Vitória (C)

Corinthians (16º)

Botafogo (F)

Atlético-MG (C)

Grêmio (F)

Grêmio (17º)