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Diretor do Vasco explica ausência de Renato Portaluppi em coletiva após derrota: "Ficou muito sentido com as críticas"

Clube carioca foi goleado em São Januário pelo Bragantino

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