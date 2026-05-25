Diretor do Vasco explica ausência de Renato Portaluppi em coletiva após derrota: "Ficou muito sentido com as críticas"

Renato não gostou da reação da torcida. Matheus Lima / Vasco

O técnico Renato Portaluppi não deu as caras na coletiva de imprensa após derrota do Vasco por 3 a 0 para o Bragantino, neste domingo (24), em São Januário. No seu lugar, o volante Thiago Mendes e o diretor de futebol Admar Lopes subiram à tribuna e "assumiram a responsabilidade".

Apesar da ausência, o treinador segue no cargo do clube carioca. Os dois porta-vozes do Vasco na coletiva chegaram à sala de imprensa apenas uma hora e meia depois do apito final do jogo. O diretor português explicou por que apenas ele e o volante deram entrevistas.

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— Nós quisemos assumir a responsabilidade e não deixamos o Renato vir para a coletiva. O Renato ficou muito sentido com as críticas. Houve muita conversa, mas o Renato não pediu demissão. Não está na mesa a possibilidade dele sair. Houve uma conversa muito aberta, de homens, e fizemos esse gesto para mostrar que estamos com ele. Assumimos as nossa responsabilidade e a culpa nunca é só de uma pessoa — explicou Admar.

O diretor de futebol também detalhou a conversa que teve com o treinador:

— Na verdade, muita gente conversou (com o Renato). Foi uma conversa de mais de uma hora. O Renato sentiu muito as críticas e a derrota. Houve muita conversa. Todo mundo falou. E o grupo, juntamente com a diretoria, decidiu tomar essa atitude porque acreditamos que o Renato não pode vir sozinho assumir a culpa da derrota.

Como líder dos jogadores, Thiago Mendes assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo, que deixa o Vasco na 16ª posição do Brasileirão, a dois pontos do Z-4.

— Pessoalmente queria pedir desculpa ao torcedor que compareceu hoje, não foi o resultado que todo mundo esperava. Temos que trabalhar agora, levantar a cabeça, temos jogo importante quarta e temos que sair da situação que está. Três derrotas seguidas, não pode continuar assim. Nós temos que bater no peito e representar o Vasco. Sabemos as dificuldades dentro e fora de casa, mas temos que trabalhar — iniciou.

— Sabemos que quem entra em campo somos nós, jogadores. Hoje, tínhamos que dar a cara na entrevista. Ele não é culpado. Demos a cara por ele. Ele não teve culpa nenhuma. Quem teve foram os jogadores que entraram em campo — complementou.

Críticas durante o jogo

As críticas aconteceram depois de a torcida do Vasco perder a paciência com a atuação do time na derrota para o Bragantino, e Renato foi um dos alvos. Depois de vaiar Lucas Piton, Brenner e Saldivia, o público presente ao estádio xingou o treinador, logo após o terceiro gol da equipe paulista.

Renato, então, virou-se para a arquibancada e gesticulou: "Eu?". Na sequência, torcedores atiraram copos na direção do treinador, que deixou a área técnica e foi para o banco de reservas. Na sequência, os torcedores chamaram Renato de "covarde". Na saída para o campo, o técnico fez um sinal de positivo para a arquibancada.