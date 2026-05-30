Cruzeiro x Fluminense amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Onde assistir a Cruzeiro X Fluminense ao vivo
Record, YouTube (CazéTV) e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.
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