Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 17ª rodada da competição. ArteZH

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam Neste domingo (24), pela 17ª Rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Cruzeiro X Chapecoense ao vivo

Amazon anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.