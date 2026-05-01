Cruzeiro x Atlético-MG amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 14ª rodada da competição. ArteZH

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Cruzeiro X Atlético-MG ao vivo

Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.