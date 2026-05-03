Chapecoense x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 14ª rodada da competição. ArteZH

Chapecoense e Bragantino se enfrentam neste domingo (3), pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Onde assistir a Chapecoense x Bragantino ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.