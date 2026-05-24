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Carrascal é expulso, Palmeiras goleia o Flamengo e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Alan, Flaco López e Paulinho marcaram na noite deste sábado, no Maracanã 

Estadão Conteúdo

Bruno Accorsi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS