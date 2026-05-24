Carrascal é expulso, Palmeiras goleia o Flamengo e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Alan marcou na vitória por 3 a 0 no Maracanã. Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras fez bom proveito de expulsão do rubro-negro Carrascal, aos 20 minutos do primeiro tempo, e saiu do Maracanã com goleada por 3 a 0 no reencontro com o Flamengo, seis meses depois de perder o título da Libertadores para o rival do Rio.

Alan, Flaco López e Paulinho, este último responsável por breve confusão após comemorar com gesto pedindo silêncio, marcaram os gols do importante resultado da 17ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (23).

Além de isolar os palmeirenses na liderança, o triunfo aplaca a pressão colocada sobre o técnico Abel Ferreira após a derrota em casa para o Cerro Porteño, sofrida na quarta-feira. Com 38 pontos, o clube paulistano abriu sete pontos de diferença em relação à agremiação carioca, com 31, que tem uma partida a menos porque ainda não jogou a quarta rodada, na qual enfrentaria o Mirassol.

Menos pressionado, o time de Abel tenta carimbar a classificação para as oitavas de final da Libertadores à 19 horas de quinta-feira, quando enfrenta o Junior Barranquilla, antes de fazer seu último jogo antes da Copa do Mundo, contra a Chapecoense, dia 31 de maio. O Flamengo, já classificado à próxima fase do torneio continental, desafia o Cusco, na terça-feira, e depois o Coritiba, no dia 30.

A rivalidade que se construiu entre os dois times ao longo dos últimos anos foi materializada por um mosaico que evocava o título da Libertadores conquistado pelo Flamengo sobre o Palmeiras no ano passado.

"Primeiro tetra" dizia a mensagem em letras garrafais nas arquibancadas do Maracanã. Também foi exibida uma bandeira com ilustração do gol marcado por Danilo na vitória por 1 a 0 sobre os palmeirenses na final continental.

O jogo

Quente o clima fora e também dentro de campo. Os minutos iniciais foram jogados pelos flamenguistas da forma que a torcida desejava. Essa sintonia era representada em campo por Samuel Lino, o responsável por ditar o ritmo do jogo, muito dinâmico jogando por dentro e auxiliado por Paquetá, a quem deixou na cara do gol em lance que terminou em defesa de Carlos Miguel. Antes, o goleiro alviverde já havia defendido um chute forte de fora da área, disparado pelo próprio Lino.

Era intensa a atuação flamenguista, até que Carrascal passou do ponto e ergueu o pé exageradamente para disputar bola com Murilo, excesso que lhe custou um cartão vermelho. Com mais posse a partir do momento em que passou a ter vantagem numérica de jogadores em campo, o Palmeiras encontrou espaços aos poucos e abriu o placar com gol de Flaco López, aos 39 minutos, depois de bela enfiada de Marlon Freitas e assistência de Allan, em um toque sutil para trás com o lado de fora do pé.

No segundo tempo, o Flamengo se propôs a ser ofensivo mesmo com um a menos, intenção evidenciada pela escolha de Leonardo Jardim em sacar o volante Evertton Araújo para colocar Bruno Henrique e preencher o espaço ofensivo deixado pela expulsão de Carrascal. Assim, os donos da casa lançaram-se ao ataque e chegaram a colocar Carlos Miguel para trabalhar.

Sabiam, contudo, do risco que corriam frente a um time que tem a transição rápida como uma de suas principais características. Em contragolpe construído a partir da troca de passes, Allan foi acionado na intermediária e avançou com espaço por dentro, até soltar a bola para Arias, receber de volta - após chute mascado do equatoriano - e finalizar de ombro para vencer Rossi.