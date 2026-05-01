Botafogo x Remo amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 14ª rodada da competição. ArteZH

Botafogo e Remo se enfrentam neste sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Botafogo x Remo ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

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Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026