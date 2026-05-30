Bahia x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão; acompanhe

Tempo real NotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Bahia x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão; acompanheEquipes se enfrentam neste sábado (20), às 17h30min30/05/2026 - 17h30minCompartilharZero HoraEnviar emailTimes se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão.ArteZHBahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 17h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.Acompanhe Bahia x Botafogo em tempo realGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:ao vivo esportebrasileirão 2026futebolbahiabotafogo