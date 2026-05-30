Athletico-PR x Mirassol ao vivo pelo Brasileirão; acompanhe

Tempo real NotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Athletico-PR x Mirassol ao vivo pelo Brasileirão; acompanheEquipes se enfrentam neste sábado (30), às 16h30/05/2026 - 16h00minAtualizada em 30/05/2026 - 16h00minCompartilharZero HoraEnviar emailTimes se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão.ArteZHAthletico-PR e Mirassol se enfrentam neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.Acompanhe Athletico-PR x Mirassol em tempo realGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:futebolao vivo esportebrasileirão 2026athletico prmirassol