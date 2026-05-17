Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 16ª rodada da competição. ArteZH

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Onde assistir a Athletico-PR x Flamengo ao vivo

Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.