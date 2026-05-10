Árbitro gaúcho revisa lance inusitado no VAR em clássico paulista: "Não encosta nos genitais"

O árbitro gaúcho Anderson Daronco passou por uma situação inusitada no clássico entre Corinthians e São Paulo neste domingo (11), pelo Brasileirão. Ao analisar uma confusão envolvendo praticamente todos os jogadores, teve de informar diante da torcida a razão para não expulsar um jogador do time visitante, que teria, supostamente, provocado a torcida local.

O caso ocorreu durante o empate momentâneo do jogo, em gol de Luciano. O atacante comemorou em frente à bandeira de escanteio, e atletas do Corinthians não gostaram. Houve empurra-empurra e confusão.

Ao final de tudo, o árbitro foi chamado ao vídeo para analisar uma imagem na qual Bobadilla comemora o empate. Ele deveria ver se houve uma provocação de ordem obscena. Daronco voltou do VAR e disse:

— Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta as mãos na genitália. Comemora situação de "raça".