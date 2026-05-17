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Árbitro aponta um culpado por confusão em substituição de Neymar; veja súmula

De acordo com Paulo Cesar Zanovelli, auxiliar santista teria confirmado a saída do camisa 10 durante atendimento médico

Zero Hora

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