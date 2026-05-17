Árbitro aponta um culpado por confusão em substituição de Neymar; veja súmula

Camisa 10 do Peixe deixou o campo aos 19 minutos do segundo tempo e falou com Sampaio. Raul Baretta / Santos FC

A arbitragem responsabilizou o auxiliar técnico César Sampaio a pela substituição polêmica envolvendo Neymar, na derrota do Santos para o Coritiba, neste domingo (17), pelo Brasileirão. Em súmula, Paulo Cesar Zanovelli afirma que o membro da comissão santista teria confirmado verbalmente a saída do camisa 10 no momento da troca, justamente na véspera da convocação para a Copa.

Neymar estava fora de campo recebendo atendimento por dores na panturrilha direita quando a substituição foi preparada. Segundo o relato oficial, o quarto árbitro, Bruno Mota Correia, já estava com a placa em mãos quando recebeu a confirmação verbal e gestual de César Sampaio sobre a alteração.

Relatos na súmula

"Aos 20 minutos o quarto árbitro dessa partida, o sr. Bruno Mota correia Foi informado verbalmente pelo assistente técnico o sr. Carlos Cesar Sampaio Campos que haveria uma substituição e que está substituição seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o sr. Neymar da Silva Santos Junior, atleta este que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico", relatou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli na súmula.

"Após a informação, quarto árbitro desta partida com a placa em mãos se vira em direção ao assistente técnico do Santos Futebol Clube, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual do mesmo, enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zngari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados" seguiu o relato.

"Após a conclusão da substituição, o mesmo assistente técnico entrega a papeleta de substituição com o numero diferente do que ele havia informado e confirmado. Em ato contínuo, o quarto árbitro foi abordado pela comissão técnica da equipe do Santos que a numeração estava errada, fato esse difere do que informado verbalmente e gestualmente antes de levantar a placa, pelo sr. Carlos Cesar Sampaio Campos" concluiu o Zanovelli.

Versão de Neymar e do Santos

O Santos e o jogador, porém, sustentam outra versão. O clube afirma que a substituição correta seria a saída de Escobar, e não de Neymar. Revoltado com a situação, o atacante tentou retornar ao gramado após perceber o erro, mas foi impedido pela arbitragem e acabou advertido com cartão amarelo.

Em meio a confusão, Neymar mostrou para a transmissão de TV o papel que, segundo ele, havia sido entregue à arbitragem indicando a saída do lateral argentino. Como a placa já havia confirmado a troca e Robinho Júnior entrou em campo, a substituição foi mantida, impedindo o retorno do camisa 10 à partida.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos enquanto Neymar discutia com os árbitros à beira do campo. Mesmo com a reclamação do Santos, a partida foi reiniciada na sequência sem o craque santista em campo.