Vitória x Corinthians amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 12ª rodada da competição. ArteZH

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (18), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h, no Barradão, em Salvador (BA).

Onde assistir a Vitória X Corinthians ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

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