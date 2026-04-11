O jogo
O Vitória venceu o São Paulo por 2 a 0, neste sábado à tarde (11), pela 11ª rodada do Brasileirão.
Mesmo com menor posse de bola na etapa inicial, o time baiano abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Cacá, e ampliou aos 37 da etapa final, com Ramon, após jogada coletiva pela direita.
A expulsão de Lucas Ramon, aos oito minutos do segundo tempo, mudou o cenário e facilitou o controle do resultado pelos mandantes.
Por que importa
- O Vitória ganha fôlego na tabela e transforma o bom momento regional em pontos no campeonato nacional.
- O São Paulo, vice-líder, perde a chance de encostar no topo e vê sua sequência positiva ser interrompida fora de casa.
- A expulsão precoce no segundo tempo condicionou a estratégia tricolor e reduziu o poder de reação.
- O Barradão voltou a ser fator determinante, com o time baiano mais competitivo em casa.
O roteiro da partida
- Início tricolor: o São Paulo teve mais posse e finalizou mais no primeiro tempo, mas sem efetividade.
- Gol na bola parada: aos 35 do primeiro tempo, Ramon cobrou falta, Nathan Mendes escorou, e Cacá finalizou livre para abrir o placar.
- Pressão visitante: ainda antes do intervalo, Lucas Arcanjo fez defesa importante em finalização de André Silva.
- Retorno intenso: o São Paulo voltou tentando o empate e acertou a trave em chute de Marcos Antônio.
- Lance-chave: aos oito minutos do segundo tempo, Lucas Ramon foi expulso após entrada forte em Matheusinho.
- Vitória administra: com um a mais, o time de Jair Ventura passou a trocar passes e reduzir riscos.
- Segundo golpe: aos 37, Erick puxou a jogada, Baralhas achou Ramon de calcanhar, e o lateral bateu forte para fazer 2 a 0.
- Controle final: o Vitória manteve a posse até o apito final e confirmou o resultado sem sustos.
Números do jogo
- Finalizações no alvo: Vitória 6 x 6 São Paulo
- Posse de bola no primeiro tempo: Vitória 45% x 55% São Paulo
- Cartões vermelhos: 1 (São Paulo)
- Gols: Cacá (35/1ºT) e Ramon (37/2ºT)
E agora
O Vitória volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (18) contra o Corinthians, buscando dar sequência à recuperação na competição. Já o São Paulo enfrentará o O'Higgins pela Sul-Americana na quarta (14) e depois, pega o Vasco fora de casa, no sábado (18).
Classificação do Brasileirão
Ficha técnica
VITÓRIA 2 X 0 SÃO PAULO
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.
SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Lucca), Marcos Antônio e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê). Técnico: Roger Machado.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
GOLS - Cacá, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ramon, aos 37 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Tarzia e Baralhas (Vitória); Marcos Antônio, Tetê e Rafael Tolói (São Paulo).
CARTÕES VERMELHOS - Lucas Ramon (São Paulo).
PÚBLICO - 18.102 torcedores.
RENDA - R$ 539.406,00.
LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).