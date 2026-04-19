Vasco de Renato vence São Paulo de Roger e se recupera no Brasileirão

Equipe carioca venceu de virada em São Januário. Matheus Lima / Vasco/Divulgação

O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (18), em São Januário, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi interrompeu uma sequência de três jogos sem vitórias na competição, enquanto o time dirigido por Roger Machado sofreu mais um revés no torneio.

O São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 10 minutos, com Luciano, após rebote do goleiro Léo Jardim. O Vasco tentou reagir ao longo da etapa inicial e chegou a acertar a trave com Andrés Gómez, mas foi para o intervalo em desvantagem no marcador.

Na segunda etapa, a equipe carioca aumentou a pressão ofensiva e chegou ao empate aos 25 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Puma Rodríguez, após toque de mão dentro da área são-paulina e revisão do VAR. A virada veio aos 42 minutos, quando Andrés Gómez finalizou de dentro da área e contou com desvio para superar o goleiro Rafael.

Com a vitória, a equipe de Renato chegou a 16 pontos e subiu para a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo de Roger permaneceu com 20 pontos e corre o risco de deixar o grupo dos quatro primeiros colocados ao fim da rodada. As duas equipes voltam a campo no meio de semana em compromissos pela Copa do Brasil.