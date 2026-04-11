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"Um Gre-Nal sempre tem consequência": o que vale para Inter e Grêmio o clássico deste sábado

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão está marcado para 20h30min, no Beira-Rio

Rafael Diverio

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