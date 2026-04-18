Santos x Fluminense amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 12ª rodada da competição. ArteZH

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Onde assistir a Santos X Fluminense ao vivo

RBSTV, GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026