Santos vence o Atlético-MG na Vila Belmiro

O jogo
O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em uma partida intensa e marcada por reclamações com a arbitragem, o gol decisivo saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Gabriel encontrou Moisés nas costas da defesa, e o atacante finalizou com precisão, sem chances para Everson.
Depois disso, o time paulista soube se fechar, contou com boas defesas de Gabriel Brazão e segurou a pressão mineira até o apito final.
Por que importa
- A vitória afasta o Santos da parte mais baixa da tabela e dá fôlego após o revés continental.
- O Atlético-MG desperdiça pontos fora de casa e amplia a irregularidade na competição.
- O resultado reforça o peso da Vila Belmiro em jogos equilibrados.
- O confronto teve impacto emocional, com expulsão de treinador e clima tenso em campo.
O roteiro da partida
- O Santos começou com mais iniciativa, pressionando desde os primeiros minutos.
- Ainda no primeiro tempo, o time paulista criou as melhores chances, mas parou em Everson.
- O Atlético-MG teve dificuldades para construir pelo meio e apostou em bolas longas.
- A partida ganhou tensão com cartões, reclamações e a expulsão de Cuca ainda na etapa inicial.
- No segundo tempo, o Santos manteve o ritmo ofensivo e quase abriu o placar em finalizações de Neymar e Bontempo.
- Aos 17 minutos, Gabriel achou Moisés livre, e o atacante marcou o gol da vitória.
- Após o gol, o Atlético-MG adiantou as linhas e passou a pressionar.
- Gabriel Brazão apareceu bem em finalizações de Renan Lodi e Victor Hugo.
- Nos acréscimos, Tomás Cuello teve a melhor chance do empate, mas finalizou por cima.
Números do jogo
- Finalizações: Santos 17 x 10 Atlético-MG
- Posse de bola: Santos 51% x 49% Atlético-MG
- Finalizações no primeiro tempo: Santos 9 x 2 Atlético-MG