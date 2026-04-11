Santos vence o Atlético-MG na Vila Belmiro

O jogo

O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em uma partida intensa e marcada por reclamações com a arbitragem, o gol decisivo saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Gabriel encontrou Moisés nas costas da defesa, e o atacante finalizou com precisão, sem chances para Everson.