Remo empata com o Vasco no Mangueirão

O jogo
Em uma tarde de chuva persistente no Mangueirão, Remo e Vasco empataram por 1 a 1 pela 11ª rodada do Brasileirão. O time carioca saiu na frente no segundo tempo, com Andrés Gómez, quando parecia ter o controle da partida.
O Remo cresceu nos minutos finais e encontrou o empate aos 39, em cabeceio de Marllon após cobrança de falta.
Por que importa
- O Remo evita uma derrota em casa e soma ponto importante na luta contra a parte de baixo da tabela.
- O Vasco deixa escapar uma vitória fora de casa que parecia encaminhada.
- O empate reforça a dificuldade dos cariocas em transformar domínio em resultado.
- O Mangueirão, mesmo sob forte chuva, voltou a ser palco de reação do time paraense.
O roteiro da partida
- A chuva atrasou o início do jogo e marcou o ritmo da partida em Belém.
- O Vasco teve mais posse no primeiro tempo e criou as melhores chances, incluindo uma bola no travessão.
- O Remo apostou em transições rápidas e chegou com perigo em finalizações de Jajá Silva.
- No segundo tempo, o Vasco abriu o placar aos nove minutos, com Andrés Gómez, após jogada trabalhada pela esquerda.
- Com a desvantagem, o Remo adiantou linhas e passou a ocupar mais o campo ofensivo.
- O Vasco desperdiçou chances para ampliar, parando em Marcelo Rangel.
- Aos 39 minutos, Diego Hernández cobrou falta na área e Marllon empatou de cabeça.
- Nos acréscimos, as equipes sentiram o desgaste físico e pouco produziram.
Números do jogo
- Finalizações: Remo 11 x 17 Vasco
- Finalizações no alvo: Remo 2 x 4 Vasco
- Posse de bola: Remo 42% x 58% Vasco
- Precisão de passes: Remo 81% x 92% Vasco
E agora
O Remo segue o Brasileirão buscando recuperação e pontos em sequência para sair da zona de rebaixamento. O Vasco volta ao Rio com a frustração do empate e tenta se reaproximar da metade superior da tabela na próxima rodada.