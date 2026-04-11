Remo empata com o Vasco no Mangueirão

Times se enfrentam pela 11ª rodada da competição. Arte ZH

O jogo

Em uma tarde de chuva persistente no Mangueirão, Remo e Vasco empataram por 1 a 1 pela 11ª rodada do Brasileirão. O time carioca saiu na frente no segundo tempo, com Andrés Gómez, quando parecia ter o controle da partida.

O Remo cresceu nos minutos finais e encontrou o empate aos 39, em cabeceio de Marllon após cobrança de falta.

Por que importa

O Remo evita uma derrota em casa e soma ponto importante na luta contra a parte de baixo da tabela.

O Vasco deixa escapar uma vitória fora de casa que parecia encaminhada.

O empate reforça a dificuldade dos cariocas em transformar domínio em resultado.

O Mangueirão, mesmo sob forte chuva, voltou a ser palco de reação do time paraense.

O roteiro da partida

A chuva atrasou o início do jogo e marcou o ritmo da partida em Belém.

O Vasco teve mais posse no primeiro tempo e criou as melhores chances, incluindo uma bola no travessão.

O Remo apostou em transições rápidas e chegou com perigo em finalizações de Jajá Silva.

No segundo tempo, o Vasco abriu o placar aos nove minutos, com Andrés Gómez, após jogada trabalhada pela esquerda.

Com a desvantagem, o Remo adiantou linhas e passou a ocupar mais o campo ofensivo.

O Vasco desperdiçou chances para ampliar, parando em Marcelo Rangel.

Aos 39 minutos, Diego Hernández cobrou falta na área e Marllon empatou de cabeça.

Nos acréscimos, as equipes sentiram o desgaste físico e pouco produziram.

Números do jogo

Finalizações : Remo 11 x 17 Vasco

: Remo 11 x 17 Vasco Finalizações no alvo : Remo 2 x 4 Vasco

: Remo 2 x 4 Vasco Posse de bola : Remo 42% x 58% Vasco

: Remo 42% x 58% Vasco Precisão de passes: Remo 81% x 92% Vasco

E agora

O Remo segue o Brasileirão buscando recuperação e pontos em sequência para sair da zona de rebaixamento. O Vasco volta ao Rio com a frustração do empate e tenta se reaproximar da metade superior da tabela na próxima rodada.

Classificação do Brasileirão

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