Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 12ª rodada da competição. ArteZH

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, na Arena do Palmeiras, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Palmeiras X Athletico-PR ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

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