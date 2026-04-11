"O Inter tem uma oportunidade única", diz ex-técnico colorado antes de Gre-Nal 452

Argel Fuchs treinou o Inter entre 2015 e 2016. Félix Zucco / Agencia RBS

O clássico Gre-Nal 452 tem Grêmio e Inter com a mesma pontuação no Brasileirão, 12 pontos, mas momentos distintos. Enquanto os colorados vêm de quatro jogos sem derrota, os gremistas não vencem a quatro partidas. As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.

Nesta sexta-feira (10), o ex-jogador e ex-treinador do Inter, Argel Fuchs, foi entrevistado no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha. Ele disse que o Inter tem uma boa oportunidade para aumentar a crise gremista em caso de vitória.

— O Inter tem uma oportunidade única. Já teve a oportunidade no Campeonato Gaúcho, que é importantíssimo, e não conseguiu. Então, eu espero que o Internacional faça o dever de casa, que o torcedor jogue junto, que respeite o Grêmio. É jogo duro, difícil, mas 1 a 0 bota fogo do outro lado — disse Argel, que jogou no clube entre 1992 e 1995, e foi treinador do Inter entre 2015 e 2016.

O técnico também lembrou que não há favorito no clássico e destacou que o Grêmio pode reverter o cenário desfavorável em caso de vitória no confronto.

— Do outro lado é a mesma coisa. Se o Grêmio ganha o jogo, ele coloca fogo no Beira-Rio. Daí vão levantar 1001 teses: "O Inter não joga em casa, tem medo da torcida". É normal, faz parte, é tradição do nosso futebol — concluiu Argel.