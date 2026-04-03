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Neymar dispara contra árbitro após receber amarelo no jogo contra o Remo: “Falta de respeito com os jogadores”

Mesmo com a vitória do Santos, o camisa 10 reclamou por lance que gerou confusão na reta final da partida

Zero Hora

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