Neymar dispara contra árbitro após receber amarelo no jogo contra o Remo: “Falta de respeito com os jogadores”

Atacante foi decisivo em partida na Vila Belmiro, com participação nos dois gols santistas. Raul Baretta / Santos,Divulgação

O Santos venceu o Remo por 2 a 0, na Vila Belmiro, nesta quinta (2), pela nona rodada do Brasileirão. O clima no fim da partida, contudo, foi de tensão, especialmente para Neymar. Decisivo, o camisa 10 deu a assistência para o gol de Thaciano e participou do segundo, de Moisés, mas terminou a noite na bronca com a arbitragem.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o camisa 10 do peixe sofreu falta de Diego Hernández e se revoltou com o lance. O atleta foi tirar satisfação com o adversário, gerando um empurra-empurra generalizado. Na confusão, o árbitro Sávio Pereira Sampaio puniu o santista com cartão amarelo, o que causou forte reação do jogador. Como estava pendurado, o atacante desfalcará o Santos contra o Flamengo, no domingo (5).

Na saída de campo, Neymar falou sobre o lance e criticou o árbitro:

— É injusto. Sofri uma entrada desleal, final do jogo, sem necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o amarelo.

— Sávio é assim, acordou meio de chico e veio para o jogo. Quer ser a figura do jogo. Falta de respeito muito grande com os jogadores, não quer papo, não quer conversa, é um cara que quer mandar no jogo, quer comandar tudo, vai reclamar, é futebol. Ele tem que saber levar isso. Fica desrespeitoso.

Depois da reclamação, comentou sobre a vitória santista: