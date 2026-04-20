Neymar desabafa sobre gesto em derrota do Santos: "Tenho que explicar uma coçada na orelha", veja vídeo

Neymar se envolveu em mais uma polêmica com a torcida do Santos. Neste domingo (19), o time paulista foi derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense, na Vila Belmiro, e Neymar foi muito criticado por sair de campo com os ouvidos tapados.

O gesto foi interpretado como uma recusa do camisa 10 em ouvir as reclamações dos santistas no estádio. Após o término da partida, o time foi vaiado e chamado de "sem vergonha".

Contudo, Neymar se manifestou nas redes sociais afirmando que seu gesto foi mal-interpretado.

— Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada na orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente — reclamou.

O Santos é o 15º colocado no Brasileirão, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Semana de polêmicas

Na última terça-feira (14), depois do empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, Neymar foi chamado de "mimado" por um torcedor nas arquibancadas da Vila Belmiro. Rapidamente, o atacante respondeu às críticas.

— Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui, irmão. Eu vou te dar um minuto de fama — retrucou Neymar.

Mais tarde, o jogador pediu desculpas pelo ocorrido.

— Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpa a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol — escreveu.