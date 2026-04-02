"Não falo expressões rebuscadas para parecer mais inteligente", diz Roger Machado após críticas 

Roger viu sua equipe buscar o empate no Beira-Rio. Rubens Chiri / São Paulo FC

Após o empate do São Paulo contra o Inter, no Beira-Rio, Roger Machado comentou sobre sua fala recheada de "tatiquês", que gerou polêmica dias atrás. Questionado sobre a repercussão da entrevista concedida após a derrota para o Palmeiras, o técnico adotou um tom bem-humorado e fez uma espécie de “meia-culpa”.

— Eu faço uma meia-culpa. A comunicação é muito mais do que a gente está falando, né? É o que o outro entende da mensagem que está sendo dada. Mas também eu não gostaria de perder minha essência — afirmou o treinador.

Em coletiva, ele ainda brincou com os jornalistas:

— Eu prometi que ia me policiar. Como é que foi hoje? Foi bom? (risos).

A polêmica foi em torno da explicação detalhada sobre o gol sofrido diante do Palmeiras, quando utilizou termos técnicos e conceitos táticos que dividiram opiniões. Boa parta da torcida criticou o excesso de “linguagem de treinador”.

— Eu não falo expressões um pouco mais rebuscadas para mostrar ser mais inteligente. Quando tu sai de um jogo e está envolvido emocionalmente, as coisas saem quase no automático — explicou.

— No nosso país, a gente precisa discutir futebol também, não só com a paixão. Mas, por vezes, o torcedor deseja que nós nos conectemos com as suas emoções do jogo, muito mais do que com uma explicação mais técnica — completou.

A fala de Roger que gerou polêmica

— A nossa subida de pressão ali obedeceu à regra do gatilho da bola rodada para trás, mas ali houve pouca pressão na bola, e a bola inverteu de corredor. Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto de pé contrário, que não tem uma marcação justa, a bola foi invertida, e houve uma dobra de corredor. Na verdade, nós até estávamos com a dobra, mas chegamos mais atrasados, e, nas características do Arias, ele trouxe para dentro e finalizou.

— Naquele momento, foi justamente a tentativa de pressionar, jogando em casa, numa iniciativa, num gatilho de pressão de bola para trás, que a pressão vazou. Essa foi uma pressão que iniciou bem sucedida, mas nós permitimos que o adversário saísse num espaço muito pequeno, em vez de fazermos com que o adversário continuasse pressionado do lado da bola.