Brasileirão

"Meia-culpa"
Notícia

"Não falo expressões rebuscadas para parecer mais inteligente", diz Roger Machado após críticas 

Em coletiva após 1 a 1 entre Inter e São Paulo, técnico adotou um tom bem-humorado ao comentar a fala que gerou repercussão dias atrás

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS