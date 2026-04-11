Bahia vence o Mirassol fora de casa pelo Brasileirão

O jogo
O Bahia venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Depois de sair atrás ainda no primeiro tempo, com um gol contra de David Duarte, o time baiano manteve o controle da partida, empatou em pênalti convertido por Luciano Juba e encontrou a virada aos 43 minutos da etapa final, com Mateo Sanabria, em um jogo marcado por muita reclamação e confusão no final.
Por que importa
- O Bahia confirma a boa fase e segue próximo do grupo de cima da tabela.
- O Mirassol, lanterna da competição, perde pontos importantes mesmo jogando em casa.
- A vitória fora reforça o peso do elenco baiano e a capacidade de reação do time de Rogério Ceni.
- O resultado aumenta a pressão sobre a comissão técnica do clube paulista.
O roteiro da partida
- O início foi equilibrado, com o Bahia tendo mais posse e o Mirassol apostando em jogadas diretas.
- Aos 14 minutos, em cobrança de escanteio, David Duarte desviou contra o próprio gol e abriu o placar para os mandantes.
- Mesmo em desvantagem, o Bahia manteve o controle da bola e criou chances, parando em boas defesas de Walter.
- No segundo tempo, o ritmo aumentou, com chances para os dois lados.
- Aos 16 minutos, Ademir foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti.
- Luciano Juba cobrou com precisão e empatou a partida.
- O jogo ficou tenso, com cartões, atendimento médico e reclamações constantes do banco do Mirassol.
- Aos 43 minutos, Olivera acertou a trave após jogada pela direita, e Sanabria aproveitou o rebote para marcar o gol da virada.
- Após o lance, o clima esquentou: o técnico Rafael Guanaes e o meia Eduardo foram expulsos por reclamação.
- Nos acréscimos, o Mirassol tentou pressionar, mas Léo Vieira garantiu o resultado para os visitantes.
Números do jogo
- Finalizações: Mirassol 14 x 14 Bahia
- Finalizações no alvo: Mirassol 4 x 9 Bahia
- Posse de bola: Mirassol 40% x 60% Bahia
- Precisão de passes: Mirassol 88% x 93% Bahia
E agora
O Mirassol segue na lanterna e tenta reagir na próxima rodada para deixar a zona de rebaixamento. O Bahia, por sua vez, mantém a perseguição aos líderes e volta a campo embalado pela vitória fora de casa.