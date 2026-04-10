Mais de 10 jogadores dos elencos atuais de Grêmio e Inter já marcaram gols no clássico; veja a lista

Arthur e Alan Patrick já marcaram gols no clássico. Lucas Uebel/Grêmio / Ricardo Duarte/Inter

O Gre-Nal 452 do próximo sábado (11) será a oportunidade para que muitos jogadores balancem as redes pela primeira vez no clássico. Dos atuais elencos, apenas 14 atletas de Grêmio e Inter já marcaram diante do maior rival.

Do lado colorado, quatro já viveram a experiência de marcar gols no Gre-Nal. O meia Alan Patrick puxa a fila, com nove. Enquanto Borré vem na sequência, com três. E Bernabei e Carbonero fecham a lista, com um gol cada.

No lado tricolor, mais jogadores tiveram essa oportunidade. Dez já marcaram no clássico contra o Inter. Villasanti e Amuzu aparecem no topo, com dois gols cada. Enquanto André, Henrique, Arthur, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Gustavo Martins, João Pedro e Wagner Leonardo já deixaram suas marcas uma vez.

Agora, no Gre-Nal do Brasileirão, caras novas terão a oportunidade de balançar as redes. A história continuará sendo escrita a partir das 20h30min deste sábado, no Beira-Rio.

Jogadores do Inter que já marcaram no clássico

Alan Patrick — 9 gols

Bernabei — 1 gol

Borré — 3 gols

Carbonero — 1 gol

Jogadores do Grêmio que já marcaram no clássico

Amuzu — 2 gols

André Henrique — 1 gol

Arthur — 1 gol

Braithwaite — 1 gol

Carlos Vinícius — 1 gol

Enamorado — 1 gol

Gustavo Martins — 1 gol

João Pedro — 1 gol

Villasanti — 2 gols

Wagner Leonardo — 1 gol