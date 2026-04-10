Brasileirão

Caminho das redes
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Mais de 10 jogadores dos elencos atuais de Grêmio e Inter já marcaram gols no clássico; veja a lista

Arthur e Alan Patrick, dos atuais elencos, já balançaram as redes no Gre-Nal 

Zero Hora

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