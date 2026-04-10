Mais de 10 jogadores dos elencos atuais de Grêmio e Inter já marcaram gols no clássico; veja a lista

O Gre-Nal 452 do próximo sábado (11) será a oportunidade para que muitos jogadores balancem as redes pela primeira vez no clássico. Dos atuais elencos, apenas 14 atletas de Grêmio e Inter já marcaram diante do maior rival.
Do lado colorado, quatro já viveram a experiência de marcar gols no Gre-Nal. O meia Alan Patrick puxa a fila, com nove. Enquanto Borré vem na sequência, com três. E Bernabei e Carbonero fecham a lista, com um gol cada.
No lado tricolor, mais jogadores tiveram essa oportunidade. Dez já marcaram no clássico contra o Inter. Villasanti e Amuzu aparecem no topo, com dois gols cada. Enquanto André, Henrique, Arthur, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Gustavo Martins, João Pedro e Wagner Leonardo já deixaram suas marcas uma vez.
Agora, no Gre-Nal do Brasileirão, caras novas terão a oportunidade de balançar as redes. A história continuará sendo escrita a partir das 20h30min deste sábado, no Beira-Rio.
Jogadores do Inter que já marcaram no clássico
- Alan Patrick — 9 gols
- Bernabei — 1 gol
- Borré — 3 gols
- Carbonero — 1 gol
Jogadores do Grêmio que já marcaram no clássico
- Amuzu — 2 gols
- André Henrique — 1 gol
- Arthur — 1 gol
- Braithwaite — 1 gol
- Carlos Vinícius — 1 gol
- Enamorado — 1 gol
- Gustavo Martins — 1 gol
- João Pedro — 1 gol
- Villasanti — 2 gols
- Wagner Leonardo — 1 gol
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