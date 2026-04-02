Jogador do Corinthians faz gesto obsceno, é expulso e vira desfalque contra o Inter no domingo

Allan foi expulso aos nove minutos do segundo tempo. Rodrigo Coca / Corinthians/Divulgação

O Corinthians já tem um desfalque confirmado para enfrentar o Inter no próximo domingo, às 19h30min, na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão. O que surpreende é o motivo da ausência.

O volante Allan, formado na base colorada, foi expulso na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (1°). Primeiro, ele se desentendeu com o meia Lucho Acosta, enquanto ambos brigavam pela bola. O juiz amarelou os jogadores.

Contudo, o árbitro da partida foi chamado para ir ao VAR. Ao analisar as imagens, viu que Allan fez um gesto obsceno em direção aos jogadores do Fluminense. Neste momento, ele colocou a mão nas partes genitais e balançou.

Após cerca de quatro minutos de checagem, o juiz alterou a cor do cartão e expulsou o volante, que havia começado como titular.

O Inter está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com nove pontos e vem de um empate contra o São Paulo, em casa, em 1 a 1.