Inter domina Gre-Nais no Beira-Rio na era dos pontos corridos do Brasileirão; relembre os clássicos

Milésimo gol do Gre-Nal foi marcado por Fernandão em 2004. Ricardo Chaves / Agencia RBS

O Gre-Nal deste sábado (11) será o 21º a ser disputado no Beira-Rio na era dos pontos corridos do Brasileirão. Desde 2003, quando campeonato passou a ser disputado no formato atual, o estádio recebeu o clássico 20 vezes, com vantagem clara para o lado vermelho ao longo das últimas duas décadas.

São 11 vitórias do Inter, cinco do Grêmio e quatro empates. Mais do que números, a série reúne jogos que impactaram diretamente a tabela — de brigas contra o rebaixamento a vagas na Libertadores e até disputas por título —, além de episódios marcantes, como estreias históricas, goleadas e jogos que moldam a história da rivalidade.

Abaixo, às vésperas do clássico 452, pela 11ª rodada do Brasileirão, Zero Hora relembra todos os clássicos disputados no Beira-Rio na era dos pontos corridos.

Os Gre-Nais disputados no Beira-Rio na era dos pontos corridos do Brasileirão

Inter 0x1 Grêmio - 36ª rodada do Brasileirão 2003

Christian marcou o primeiro gol do clássico no Beira-Rio pelo Brasileirão de pontos corridos. Fernando Gomes / Agencia RBS

Gol: Christian

Christian Treinadores: Muricy Ramalho (I) e Adilson (G).

Muricy Ramalho (I) e Adilson (G). Como foi: duas expulsões, seis cartões amarelos, faltas, confusões, empurra-empurra, boas jogadas ofensivas, muita marcação, 45 mil pessoas no Beira-Rio e um golaço de Christian, para o Grêmio. Na tarde primaveril de 12 de outubro de 2003, de sol e temperatura agradável em Porto Alegre, o favoritismo do Inter foi atropelado por um Tricolor que até a 36ª rodada estava em último lugar. A vitória embalou o Grêmio na luta para permanecer na Série A.

Inter 2x0 Grêmio - 14ª rodada do Brasileirão 2004

Gols: Vinícius e Fernandão

Vinícius e Fernandão Treinadores: Joel Santana (I) e Plein (G).

Joel Santana (I) e Plein (G). Como foi: logo em sua estreia pelo Inter, Fernandão mostrou que chegava ao Beira-Rio para colocar seu nome na história. O eterno camisa 9 colorado balançou as redes do Grêmio na vitória por 2 a 0. Mas, este não foi um gol qualquer, e sim o milésimo da história dos clássicos gaúchos. Antes, o defensor Vinícius havia marcado.

Inter 0x0 Grêmio - 14ª rodada do Brasileirão 2006

Treinadores: Abel Braga (I) e Mano Menezes (G).

Abel Braga (I) e Mano Menezes (G). Como foi: o primeiro clássico após o retorno do Tricolor à elite. O jogo terminou zerado, com poucas emoções.

Inter 0x2 Grêmio - 7ª rodada do Brasileirão 2007

Gols: Lúcio e Diego Souza.

Lúcio e Diego Souza. Treinadores: Alexandre Gallo (I) e Mano Menezes (G)

Alexandre Gallo (I) e Mano Menezes (G) Como foi: mesmo abatido pela derrota na final da Libertadores para o Boca Junior, o Grêmio superou o rival fora de casa. Venceu o atual campeão do mundo em pleno Beira-Rio, em um friolento domingo de junho. Lúcio abriu o placar logo cedo e Diego Souza marcou um golaço para decretar a vitória gremista na etapa final.

Inter 4x1 Grêmio - 27ª rodada do Brasileirão 2008

Gols: D'Alessandro, Alex, Índio e Nilmar (I); Tcheco (G)

D'Alessandro, Alex, Índio e Nilmar (I); Tcheco (G) Treinadores: Tite (I) e Celso Roth (G)

Tite (I) e Celso Roth (G) Como foi: D’Alessandro foi o grande destaque do confronto. Com gol e duas assistências, o argentino comandou a goleada de 4 a 1, que fez o Inter colar de vez no bloco de classificação para a Libertadores. De quebra, deixou o Grêmio sem a liderança do Brasileirão, que passou a ser do Palmeiras. A partir dali, o Tricolor definhou e deixou escapar um título que parecia encaminhado.

Inter 1x0 Grêmio - 31ª rodada do Brasileirão 2009

Gol: D'Alessandro

D'Alessandro Treinadores: Mário Sérgio (I) e Paulo Autuori (G)

Mário Sérgio (I) e Paulo Autuori (G) Como foi: ao Inter, a esperança de um título mais próximo. Ao Grêmio, a tristeza de uma Libertadores cada vez mais distante. Os colorados têm muito a comemorar: venceram por 1 a 0, com gol de D’Alessandro, colaram de vez no líder Palmeiras e ainda viram o Tricolor assumir um papel de mero coadjuvante para o restante do Brasileirão.

Inter 0x0 Grêmio - 12ª rodada do Brasileirão 2010

Treinadores: Celso Roth (I) e Silas (G).

Celso Roth (I) e Silas (G). Como foi: sob o comando de Silas, o Grêmio, melhor no primeiro tempo, seguiu entre os rebaixados, mas evitou crise maior. Já Inter de Celso Roth, com time misto, seguiu no G-4

Inter 1x0 Grêmio - 38ª rodada do Brasileirão 2011

Gol: D'Alessandro

D'Alessandro Treinadores: Dorival Júnior (I) e Celso Roth (G).

Dorival Júnior (I) e Celso Roth (G). Como foi: foi um Gre-Nal histórico, reunindo um time louco pela vitória e outro doido para evitá-la. O Grêmio não foi mal. Deu provas factuais disso ao mandar duas bolas na trave de Muriel. Mas quem ganhou foi o Inter, que confirmou vaga na Libertadores do ano seguinte com gol de pênalti de D'Alessandro.

Inter 0x1 Grêmio - 19ª rodada do Brasileirão 2012

Gol: Elano

Elano Treinadores: Fernandão (I) e Luxemburgo (G).

Fernandão (I) e Luxemburgo (G). Como foi: Gre-Nal é inesquecível mesmo debaixo de chuva, num estádio liberado pela metade, em meio a obras, e com poucas chances de gol, decidido em uma falha. Com barro, escombros, retroescavadeiras no pátio e torcida apenas no anel superior devido à reforma do novo Beira-Rio, os tricolores certamente guardam o confronto na memória, afinal, saíram vencedores, por 1 a 0, com gol de Elano, encerrando o primeiro turno do campeonato.

Inter 2x2 Grêmio - 30ª rodada do Brasileirão 2013

Gols: Willians e D'Alessandro (I); Jackson, contra, e Vargas (G)

Willians e D'Alessandro (I); Jackson, contra, e Vargas (G) Treinadores: Clemer (I) e Renato Portaluppi (G).

Clemer (I) e Renato Portaluppi (G). Como foi: o Inter começou melhor, abriu o placar com Willians. Permitiu o empate em lambança de Jackson. O gol da virada, no entanto, foi mérito total dos tricolores. Em contragolpe envolvente, Vargas marcou. D’Alessandro, de pênalti, deixou tudo igual. Um ponto para cada lado. O Grêmio seguiu como vice, e o Inter em nono.

Inter 2x0 Grêmio - 14ª rodada do Brasileirão 2014

Gols: Aránguiz e Cláudio Winck

Aránguiz e Cláudio Winck Treinadores: Abel Braga (I) e Felipão (G).

Abel Braga (I) e Felipão (G). Como foi: o time comandando por Abel venceu o Grêmio por 2 a 0 e estampou em campo a distância entre os dois times, que passou a ser de nove pontos na tabela do Brasileirão. O Inter assumiu a vice-liderança. Já o time de Felipão estacionou na 11ª colocação.

Inter 1x0 Grêmio - 36ª rodada do Brasileirão 2015

Gol: Vitinho

Vitinho Treinadores: Argel Fuchs (I) e Roger Machado (G)

Argel Fuchs (I) e Roger Machado (G) Como foi: em mais um capítulo da centenária rivalidade entre Grêmio e Inter, o clássico 408 ficou marcado como o Gre-Nal da revanche colorada. O placar não foi elástico como o 5 a 0 na Arena, mas, em Gre-Nal, 1 a 0 é goleada. Em um clássico truncado, o Inter foi superior, criou as melhores oportunidades e superou o rival pelo placar mínimo, com gol de Vitinho.

Inter 0x1 Grêmio - 13ª rodada do Brasileirão 2016

Douglas marcou no clássico disputado pela manhã. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Gol: Douglas

Douglas Treinadores: Argel Fuchs (I) e Roger Machado (G)

Argel Fuchs (I) e Roger Machado (G) Como foi: o Gre-Nal do trator. Argel havia dito que o Inter passaria o trator no Grêmio, mas isso não aconteceu. No primeiro Gre-Nal matutino desde 1987, deu Tricolor. O time de Roger bateu o Colorado com gol de Douglas, aos 19 minutos do primeiro tempo, e abriu quatro pontos de vantagem sobre o rival na tabela de classificação. O Inter viria a definhar e cair para a Série B.

Inter 1x0 Grêmio - 24ª rodada do Brasileirão 2018

Gol: Edenilson

Edenilson Treinadores: Odair Hellmann (I) e Renato Portaluppi (G).

Odair Hellmann (I) e Renato Portaluppi (G). Como foi: o primeiro clássico no Beira-Rio após o retorno do Colorado à elite. Na frente de mais de 44 mil torcedores, o Inter foi mais efetivo do que o Grêmio, venceu por 1 a 0 o clássico 417, com gol de Edenílson, e virou líder do Brasileirão. Derrotado, o Grêmio estagnou na quinta posição.

Inter 1x1 Grêmio - 11ª rodada do Brasileirão 2019

Gols: Paulo Miranda contra (I); Luan (G)

Paulo Miranda contra (I); Luan (G) Treinadores: Odair Hellmann (I) e Renato Portaluppi (G).

Odair Hellmann (I) e Renato Portaluppi (G). Como foi: em um Gre-Nal de muitos reservas e pouca emoção, Inter e Grêmio empataram em 1 a 1 num cenário que remete ao de 2026: também em um sábado à noite, pela 11ª rodada. Os donos da casa saíram na frente no primeiro tempo, com gol contra do zagueiro Paulo Miranda, e os visitantes buscaram a igualdade no segundo, com Luan, de cabeça.

Inter 2x1 Grêmio - 32ª rodada do Brasileirão 2020

Gols: Jean Pyerre (G); Abel Hernández e Edenilson (I)

Jean Pyerre (G); Abel Hernández e Edenilson (I) Treinadores: Abel Braga (I) e Renato Portaluppi (G).

Abel Braga (I) e Renato Portaluppi (G). Como foi: depois de assumir a liderança e ver todos os rivais do topo da tabela perderem no fim de semana, o Inter venceu o Gre-Nal 429 de virada, e abriu quatro pontos de vantagem ao segundo colocado. Além disso, interrompeu um jejum de 11 jogos sem vitórias sobre o maior rival. O Grêmio saiu do clássico na bronca com a arbitragem por dois lances de pênalti nos acréscimos.

Inter 1x0 Grêmio - 30ª rodada do Brasileirão 2021

Taison marcou gol que encaminhou terceiro rebaixamento do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Gol: Taison

Taison Treinadores: Diego Aguirre (I) e Vagner Mancini (G).

Diego Aguirre (I) e Vagner Mancini (G). Como foi: na rivalidade mais do que centenária do Gre-Nal, o de número 434 pode entrar na história como um símbolo do terceiro rebaixamento tricolor. Um gol de Taison aos 39 minutos do primeiro tempo deu a vitória ao Inter e deixou o Grêmio afundado no Z-4. O jogo ficou marcado como derradeiro para o terceiro rebaixamento da história gremista.

Inter 3x2 Grêmio - 26ª rodada do Brasileirão 2023

Gols: Valencia, Wanderson e Alan Patrick (I); João Pedro e Suárez (G)

Valencia, Wanderson e Alan Patrick (I); João Pedro e Suárez (G) Treinadores : Eduardo Coudet (I) e Renato Portaluppi (G)

: Eduardo Coudet (I) e Renato Portaluppi (G) Como foi: um Gre-Nal eletrizante. Inter e Grêmio fizeram uma partida com altas doses de emoção. E que terminou com vitória colorada. Um 3 a 2 que faz o time de Eduardo Coudet respirar na competição e que deixa a equipe de Renato na terceira posição. Valencia, Wanderson e Alan Patrick marcaram os gols colorados, João Pedro e Suárez descontaram.

Inter 1x0 Grêmio - 30ª rodada do Brasileirão 2024

Gol: Borré

Borré Treinadores: Roger Machado (I) e Renato Portaluppi (G)

Roger Machado (I) e Renato Portaluppi (G) Como foi: um gol de Borré. Uma festa de quase 50 mil pessoas no Beira-Rio. Uma marca. O tão aguardado Gre-Nal 443 entra para a história dos clássicos. Com o 1 a 0, o Inter atingiu um feito que já durava 50 anos. Pela primeira vez desde 1974, venceu todas as vezes que enfrentou o Grêmio, quando houve mais de um duelo na temporada. Em 1998, o lado vermelho também teve 100%, mas ocorreu apenas um confronto.

Inter 2x3 Grêmio - 24ª rodada do Brasileirão 2025

Gols: Alan Patrick 2x (I); Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson (G)

Alan Patrick 2x (I); Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson (G) Treinadores : Roger Machado (I) e Mano Menezes (G)

: Roger Machado (I) e Mano Menezes (G) Como foi: mesmo que estivessem desesperançados na prévia do 448º encontro, Inter e Grêmio entregaram um espetáculo de entretenimento, com pênaltis, expulsão, polêmicas de arbitragem e muitos gols. Pena que só 28 mil pessoas foram ao Beira-Rio ver isso tudo. Do lado colorado, que desperdiçou pênalti no último minuto, a derrota provocou a demissão de Roger Machado.

Produção: Leo Bender

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