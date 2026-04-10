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Inter domina Gre-Nais no Beira-Rio na era dos pontos corridos do Brasileirão; relembre os clássicos

Entre jogos que ajudam a moldar a história da rivalidade, tal recorte reúne 11 vitórias do Colorado, cinco do Grêmio e quatro empates

Zero Hora

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