Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (11), às 20h30min, pelo Brasileirão. A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de vitória contra o Corinthians, fora de casa. Já o Tricolor, no campeonato de pontos corridos, empatou com o Remo. Pela Sul-Americana, perdeu para o City Torque por 1 a 0.
Escalações confirmadas para o Gre-Nal 452
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Alan Patrick e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Arbitragem para o Gre-Nal 452
- Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir ao Gre-Nal 452
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Grêmio
Inter
O Colorado vem de uma sequência de quatro jogos sem perder no Brasileirão. O último triunfo foi contra o Corinthians, fora de casa, por 1 a 0. Para o Gre-Nal, Pezzolano promoverá mudanças na equipe. Uma delas será a entrada de Félix Torres na vaga de Victor Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Grêmio
O Tricolor vem de derrota para o City Torque na estreia da Sul-Americana e, desde a conquista do Gauchão, tem apenas uma vitória. Após o revés no Uruguai, o técnico Luís Castro admitiu que fará alterações no time titular para o confronto contra o Inter.
Ingressos para o Gre-Nal 452
Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299. Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.
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