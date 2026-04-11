Gre-Nal 452: tudo sobre o jogo pelo Brasileirão. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter e Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (11), às 20h30min, pelo Brasileirão. A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Escalações confirmadas para o Gre-Nal 452

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Alan Patrick e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Arbitragem para o Gre-Nal 452

Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir ao Gre-Nal 452

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

O Colorado vem de uma sequência de quatro jogos sem perder no Brasileirão. O último triunfo foi contra o Corinthians, fora de casa, por 1 a 0. Para o Gre-Nal, Pezzolano promoverá mudanças na equipe. Uma delas será a entrada de Félix Torres na vaga de Victor Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Grêmio

O Tricolor vem de derrota para o City Torque na estreia da Sul-Americana e, desde a conquista do Gauchão, tem apenas uma vitória. Após o revés no Uruguai, o técnico Luís Castro admitiu que fará alterações no time titular para o confronto contra o Inter.

Ingressos para o Gre-Nal 452

Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299. Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.