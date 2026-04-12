Expulsão, muitas faltas e poucas oportunidades: como Grêmio e Inter viram o Gre-Nal 452

Clássico Gre-Nal acabou sem gol Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com poucas chances de ambos os lados, a partida manteve Grêmio e Inter no meio da tabela, com 13 pontos, separados por uma posição. O Tricolor está na frente devido ao saldo de gols (zero, ante -1 do Inter).

O Grêmio teve um jogador expulso na partida: Viery levou cartão vermelho após uma falta em Thiago Maia, aos 43 minutos do segundo tempo.

Melhores momentos

Estatísticas do clássico

Posse de bola : Inter 51% x 49% Grêmio

: Inter 51% x 49% Grêmio Finalizações: Inter 10 x 4 Grêmio

Inter 10 x 4 Grêmio Impedimentos : Inter 0 x 3 Grêmio

: Inter 0 x 3 Grêmio Escanteios : Inter 8 x 2 Grêmio

: Inter 8 x 2 Grêmio Faltas cometidas : Inter 19 x 19 Grêmio

: Inter 19 x 19 Grêmio Desarmes : Inter 12 x 9 Grêmio

: Inter 12 x 9 Grêmio Amarelos: Inter 4 x 4 Grêmio

O jogo

Venceram os pessimistas. Porque os otimistas, que pensaram que deste Gre-Nal 452 poderia surgir um lance plástico, um jogo de grandes chances, uma esperança na tabela, no campeonato, no ano, se frustraram. Este sábado (11) de condições ideais para a prática do futebol testemunhou um clássico de muitos gritos, nenhum deles de gol, todos de reclamação no 0 a 0 pela 11ª rodada do Brasileirão.

A maior explosão no Beira-Rio foi pela expulsão de Viery, do Grêmio, no fim da partida. O Inter de Alan Patrick pouco animou. Não muito diferente fizeram os tricolores. Seguem os dois abraçados, na dificuldade e nos 13 pontos na classificação. Os azuis em 11º e os vermelhos em 13º. A diferença está no saldo de gols.

LEIA A CRÔNICA COMPLETA Em Gre-Nal truncado, Inter e Grêmio empatam pelo Brasileirão

O que disseram os jogadores

Gre-Nal é sempre assim, truncado e brigado. Tentamos ao máximo fazer o gol, mas não conseguimos. Importante que não tomamos gol, sei que pela nossa sequência sem derrotas ficou amargo o sentimento VITINHO Atacante do Inter

Independentemente de onde jogarmos, queremos sair com a vitória. Mas se não conseguirmos a vitória, o empate nos serve. Não deixamos o adversário pontuar mais que nós. Não vejo um resultado bom porque queríamos a vitória, mas calma, jogar aqui é difícil, a gente sabe da dificuldade de um clássico. Então, se a gente não pôde ganhar, não perder era o objetivo ARTHUR Volante do Grêmio

O que disseram os treinadores

Tivemos muita vontade de ganhar o jogo. Aqui e ali, algumas falhas técnicas na saída de bola, no último terço. Acho que estamos desconfiados de nós mesmos, e essa desconfiança leva a erros LUÍS CASTRO Treinador do Grêmio

Temos que seguir melhorando. Nós ficamos tristes, porque estávamos em casa, pela festa da torcida. Nós ficamos tristes. Eles mereciam esta festa. Se Deus quiser, podemos ter ela no próximo domingo contra o Mirassol PAULO PEZZOLANO Técnico do Inter

O que disseram os colunistas de GZH

Cotações

Félix Torres foi considerado o melhor jogador do Inter e Weverton, o melhor do Grêmio no Gre-Nal 452.

Ficha técnica

Inter (0)

Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra (Thiago Maia, 34’/2ºT), Bruno Henrique (Paulinho, 26’/2ºT), Vitinho, Alan Patrick (Alan Rodríguez, 34’/2ºT) e Carbonero (Kayky, 34’/2ºT); Rafael Borré (Alerrandro, 13’/2ºT).

Técnico: Paulo Pezzolano

Grêmio (0)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista, 35’/2ºT); Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado, 10’/2ºT), Amuzu (Gabriel Mec, 21’/2ºT) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 35’/2ºT).

Técnico: Luís Castro