Brasileirão

Clássico pelo Brasileirão
Notícia

Expulsão, muitas faltas e poucas oportunidades: como Grêmio e Inter viram o Gre-Nal 452

Partida no Beira-Rio foi marcada pelo cartão vermelho do zagueiro Viery e pelas dificuldades técnicas das duas equipes

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS