Venceram os pessimistas. Porque os otimistas, que pensaram que deste Gre-Nal 452 poderia surgir um lance plástico, um jogo de grandes chances, uma esperança na tabela, no campeonato, no ano, se frustraram. Este sábado (11) de condições ideais para a prática do futebol testemunhou um clássico de muitos gritos, nenhum deles de gol, todos de reclamação no 0 a 0 pela 11ª rodada do Brasileirão.

A maior explosão no Beira-Rio foi pela expulsão de Viery, do Grêmio, no fim da partida. O Inter pouco animou. Não muito diferente fizeram os tricolores. Seguem os dois abraçados, na dificuldade e nos 13 pontos na classificação. Os azuis em 11º e os vermelhos em 13º. A diferença está no saldo de gols.

Uma sensação de “ufa, um tempo para descansar” se espalhou pelo Beira-Rio no campo e nas arquibancadas ao final do primeiro tempo. Era cansaço pela tensão, relaxamento para os músculos contraídos por 45 minutos. Desgaste pelas reclamações. Frustração porque, exprimido tudo isso, se tira sequer uma gota de bom futebol.

Ao ritmo de uma falta por minuto começou o 452, sendo que a primeira ocorreu aos 16 segundos. O primeiro amarelo, para Borré, saltou do bolso do árbitro aos 4 minutos. Em seguida, Gustavo Martins também igualou esse placar. A todo o momento o jogo esteve em ponto de ebulição de ânimos, nunca de jogadas plásticas, de dribles desconcertantes.

As marcações ajustadas provocavam erros. Logo corrigidos pelas defesas. Só aos 17 minutos saiu lance digno de relato. Gustavo Martins errou. Bernabei combinou com Alan Patrick. O camisa 10 colorado achou Borré em disparada pela direita e Weverton efetivou a única defesa do primeiro tempo. Que defesa.

Logo depois, em vacilo de Mercado, Arthur roubou a bola e conduziu em direção à área. Arriscou de fora sem causar danos.

Nos últimos 30 segundos da primeira etapa, o quadro da noite. Por 30 segundos, a bola pererecou pelo alto, sem domínio, sem classe, mas com muita intensidade. A cansativa intensidade do primeiro tempo.

Segundo tempo

Os dois tempos foram gêmeos. Em certos momentos, parecia um teste para ver quantas vezes era possível fazer a bola quicar sem ela ser dominada. Uma, duas, três, um trilhão de vezes neste Gre-Nal. Em meio ao sofrimento da bola, enfim uma chance de gol. Aleluia!

O relógio marcava 13 minutos. Em escanteio, Viery arrematou na pequena área. Rochet salvou. Nardoni teve a chance nos seus pés. Jogou-a na arquibancada.

As do Inter foram atiradas fracas nas mãos de Weverton: em cabeçada de Alerrandro e em disparo de fora da área de Vitinho.

Ainda teve tempo para uma expulsão bizarra aos 43 minutos: Viery, de forma atrapalhada, acertou a perna de Thiago Maia e levou cartão vermelho.

Quando o apito final trilou, enfim o alívio da sofrida bola começou.

O Brasileirão segue para o Inter no domingo (19), quando recebe, pela manhã, o Mirassol. Na véspera, o Grêmio encara o Cruzeiro. Antes, na terça, tem o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana.

Brasileirão — 11ª rodada — 11/4/2026

Inter (0)

Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra (Thiago Maia, 34’/2ºT), Bruno Henrique (Paulinho, 26’/2ºT), Vitinho, Alan Patrick (Alan Rodríguez, 34’/2ºT) e Carbonero (Kayky, 34’/2ºT); Rafael Borré (Alerrandro, 13’/2ºT).

Técnico: Paulo Pezzolano

Grêmio (0)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista, 35’/2ºT); Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado, 10’/2ºT), Amuzu (Gabriel Mec, 21’/2ºT) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 35’/2ºT).

Técnico: Luís Castro

AMARELOS: Borré, Villagra, Mercado, Bernabei (I); Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Carlos Vinícius (G);

VERMELHO: Viery (G);

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);

PÚBLICO: 39.135 (35.361 pagantes);

RENDA: R$ 1.480.051,50;

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Terça, 14/4 – 19h

Grêmio x Deportivo Riestra

Arena – Sul-Americana (2ª rodada)