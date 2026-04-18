Edenilson é destaque na goleada do Botafogo sobre a Chapecoense; veja como foi a vitória

Edenilson foi o principal nome do Botafogo na goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, neste sábado (18), na Arena Condá, em Chapecó.
O volante, atual camisa 88 do clube alvinegro e ex-jogador da dupla Gre‑Nal, marcou dois gols ainda na etapa inicial do confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão.
O primeiro gol do meio-campista saiu aos nove minutos, após jogada ensaiada. Alex Telles cobrou escanteio rasteiro para a entrada da área e Edenílson apareceu para bater rasteiro entre as pernas do goleiro.
Dez minutos depois, Vitinho foi à linha de fundo e cruzou na medida para Edenílson cabecear no cantinho e fazer seu segundo gol na partida, o terceiro do Botafogo.
Com os dois gols na Arena Condá, o jogador chegou a nove participações diretas em gols com a camisa do Botafogo — somando bolas na rede e assistências — em 11 partidas disputadas pelo clube na temporada.
Além dos gols, Edenilson participou ativamente da movimentação do meio-campo ao longo do primeiro tempo, atuando tanto na saída de bola quanto nas chegadas ao ataque. A atuação contribuiu para o desempenho do Botafogo na etapa inicial da partida.
O jogador deixou o campo aos 27 minutos da segunda etapa para a entrada de Berrera, antes do clube carioca marcar o quarto gol, com Corrêa.
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