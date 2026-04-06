Dorival Júnior é demitido do Corinthians após derrota para o Inter no Brasileirão

Dorival deixa o Corinthians com dois títulos conquistados. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Dorival Júnior não resistiu a mais uma derrota e foi demitido do Corinthians, ainda neste domingo (5), dia em que o time paulista foi derrotado pelo Inter, em casa, por 1 a 0.

Contratado em abril do ano passado, o ex-treinador da Seleção Brasileira teve o ponto alto no Timão no fim de 2025, quando levou o time ao título da Copa do Brasil. Em fevereiro deste ano, o Corinthians ainda conquistou a Supercopa do Brasil.

O clube vinha de nove jogos sem vitórias, sendo sete deles pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira (9), a equipe estreia na Libertadores contra o Platense, da Argentina.

Décimo técnico demitido desde o início do Brasileirão

Além do título da Supercopa, em 2026, o Corinthians foi eliminado no Paulistão pelo Novorizontino, na semifinal. No Brasileirão, o time é o 16° colocado com 10 pontos, dois a mais em relação a Chapecoense, primeira equipe da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, os paulistas enfrentarão o Barra-SC, na quinta fase.