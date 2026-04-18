Coritiba x Atlético-MG amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Onde assistir a Coritiba X Atlético-MG ao vivo
Globo e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.