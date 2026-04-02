Corinthians terá retornos para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Hugo Souza (centro) estava com a Seleção. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Adversário do Inter no próximo final de semana, o Corinthians terá reforços para a partida do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior contará com os retornos dos jogadores que estavam com suas seleções na data Fifa e de quem estava suspenso na derrota por 3 a 1 para o Fluminense.

Hugo Souza, terceiro goleiro do Brasil, e Carillo, que estava com a seleção peruana, retornaram ao país e já podem jogar contra o Colorado. Além dos dois, Dorival poderá contar com Raniele, que cumpriu suspensão no Rio de Janeiro.

Por outro lado, o Timão terá dois desfalques importantes para o duelo de domingo na Arena Itaquera. Memphis Depay segue em tratamento para lesão muscular na coxa direita e Allan foi expulso no jogo contra os cariocas e terá que cumprir suspensão.

A equipe paulista vem em crise após mais uma derrota no Brasileirão. A torcida já vem fazendo críticas ao técnico Dorival Júnior e ao elenco de jogadores.