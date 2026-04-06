Corinthians chega a um acordo com Fernando Diniz para comandar a equipe

Último trabalho de Diniz foi no Vasco. Duda Fortes / Agencia RBS

O Corinthians agiu rápido e já tem um novo técnico para a sequência da temporada. Segundo o ge.globo, Fernando Diniz assume o comando da equipe. Ele chega para substituir Dorival Júnior, demitido na noite de domingo (5), após derrota do Timão para o Inter por 1 a 0.

A tendência é que Diniz seja anunciado logo para ser apresentado ao elenco no treino desta terça-feira (7). O treinador deve estar na casamata na estreia do Corinthians na Libertadores, na quinta (9), contra o Platense, na Argentina.

Com contrato válido até dezembro de 2026, Fernando Diniz terá como principal objetivo, neste momento, dar fim à sequência de nove jogos sem vitórias da equipe. O Timão foi eliminado no Paulistão na semifinal para o Novorizontino e está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos.

Fernando Diniz estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido do Vasco. No ano passado, inclusive, levou o time carioca à final da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo próprio Corinthians.

O treinador tem passagens por outras equipes tradicionais do futebol brasileiro como Athletico-PR, São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense. No time carioca conquistou o maior título de sua carreira: a Libertadores de 2023.