Colunistas opinam: Inter é favorito no Gre-Nal, como afirmou Pezzolano em coletiva?

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Paulo Pezzolano não tem medo de falar sobre favoritismos no Gre-Nal. Depois de afirmar que o Grêmio era o favorito para os clássicos da final do Gauchão, o técnico colorado voltou a tocar no assunto após a vitória sobre o Corinthians, no último compromisso antes do Gre-Nal 452. Dessa vez, com uma opinião diferente: o uruguaio afirmou que o Inter está com a vantagem.

— Nos últimos anos, o Grêmio ganhou muito mais Gauchões. Falei que eles eram favoritos. No Brasileirão, na história, o Inter tem mais vitórias, e vamos jogamos em casa. Somos nós os favoritos — declarou.

Perguntamos aos colunistas de Zero Hora se eles concordam com a afirmação de Paulo Pezzolano. Confira as respostas abaixo.

O Gre-Nal 452 ocorre no sábado (11), às 20h30min, e é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Você concorda que o Inter é favorito ao Gre-Nal?

Luciano Périco

— Sempre digo que não gosto do termo "favoritismo" quando se fala em Gre-Nal. Prefiro dizer que o Inter chega em um melhor momento. Somou 10 pontos em 12 disputados no Brasileirão e Paulo Pezzolano encontrou uma forma do Colorado jogar. Claro que não joga um futebol de encher os olhos. Um time mais reativo, que se defende melhor. Agora fica o desafio de jogar melhor dentro do Beira-Rio. Longe de casa, o Inter vem tendo desempenho melhor. Já o Grêmio vive um momento de interrogações no trabalho de Luís Castro. Vai precisar dar uma resposta enérgica no clássico.

Diogo Olivier

— Discordo. Entendo, inclusive, que o técnico do Inter está usando de mera retórica, em razão de ter atirado o favoritismo para o Grêmio nas finais do Gauchão. Recebeu críticas. Não faz sentido um time que era lanterna até pouco tempo se achar a última bolacha do pacote por dois ou três resultados positivos. O Inter passou a se fechar sem constrangimentos devido às suas deficiências de elenco, reconhecendo a superioridade de boa parte de adversários. O Grêmio não é o São Paulo, mas não é muito menos do que o Corinthians e o Inter foi a Itaquera fechadinho. O Gre-Nal não tem favorito. E, se tivesse, não seria o Inter, apesar da má fase gremista.

Maurício Saraiva

O Inter chega favorito porque acaba de vencer o Corinthians fora de casa fechando um combo de 10 pontos em 12 disputados. Vai ter a semana para treino e repouso, além de jogar o clássico em casa. Do outro lado, um Grêmio que se atrapalha muito fora da Arena e acaba de empatar com o Remo tendo Weverton como melhor em campo. Não há escândalo neste favoritismo. Ele é discreto.

Pedro Ernesto Denardin

Sim, acho que o Inter é favorito porque o Grêmio ainda não encontrou um time. Pezzolano tem mudado a orientação a cada jogo em consequência dos adversários e está conquistando vitórias importantes, já são duas vitórias fora de casa. O Inter, que era lanterna, subiu e já está em uma situação igual a do Grêmio na tabela. Portanto, acho que neste momento quem está melhor é o Inter.

Queki

Talvez esse seja o primeiro clássico do ano que não vejo favoritismo para nenhum dos dois, pois cada um tem suas limitações e dificuldades. O Grêmio ainda não venceu nenhuma fora de casa e o Inter parece conseguir melhores resultados fora do Beira-Rio. Tem tudo pra ser um jogo equilibrado. Mas não tenho dúvidas que o rival começa a semana Gre-Nal mais positiva que nós pela vitória contra o Corinthians fora de casa, enquanto o Grêmio vem de empate diante do Remo na Arena.

Nani Chemello

É difícil apontar favorito, principalmente quando os dois times estão com a mesma pontuação na tabela. Mas, considerando o período após o Gauchão, o Inter evoluiu mais que o Grêmio. A torcida pegou confiança no técnico, enquanto o rival está sendo contestado. Isso, junto ao fator Beira-Rio, dão ao Inter um leve favoritismo, então concordo com Pezzolano.