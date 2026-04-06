CBF reúne dirigentes de 40 clubes para a criação de uma liga única no Brasileirão

A CBF parece estar disposta a lutar pela criação de uma liga única no futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (6), a entidade apresentou um estudo para dirigentes dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, eles estão divididos em dois blocos: Libra e FFU.
Segundo o ge.globo, dirigentes podem apresentar propostas e sugestões até o fim de julho. Depois, até setembro, serão feitas apresentações e ajustes até a aprovação das propostas. Por fim, entre outubro e dezembro, ocorrerá a comercialização e o estatuto da liga.
No encontro, realizado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a CBF apresentou a proposta em comparação com as principais ligas do mundo: Premier League, da Inglaterra, La Liga, da Espanha, e Bundesliga, da Alemanha.
Conforme o portal, o principal ponto levantado pelos clubes foi o aumento das receitas geradas antes da discussão sobre a divisão dos valores, ponto que tem gerado discussões, principalmente na Libra, envolvendo o Flamengo.
Como os dois blocos já possuem acordos comerciais até 2029, qualquer novo acordo só passaria a valer a partir de 2030. A comparação de faturamento das ligas foi apresentada pela CBF da seguinte forma:
- Premier League - 7,5 bilhões de euros
- La Liga - 5,5 bilhões de euros
- Bundesliga - 5,1 bilhões de euros
- Brasileirão - 1,8 bilhão de euros
Ao trazer o potencial da liga brasileira, a entidade também acredita que o produto é subvalorizado no Brasil e tem margem para crescimento, principalmente pelo fato de que 140 milhões de brasileiros (cerca de 66,67% da população) torce para algum time.
Dimensões do produto
Foi assim que a CBF chamou 10 tópicos relevantes para o crescimento do futebol brasileiro ao comparar com as demais ligas já citadas. São eles:
- Calendário
- Tempo de jogo
- Estádio - público e segurança
- Estádio - infraestrutura
- Transmissão
- Comunicação e redes sociais
- Marketing
- Êxodo de talentos
- Governança do Regulamento
- Sustentabilidade financeira
O estudo apresentado também considerou o momento do dia em que os jogos acontecem, apontando que na Europa a maior parte dos jogos é durante o dia, enquanto no Brasil é pela noite.
Outros pontos que poderão ser avaliados pela liga unificada são a presença de gramados sintéticos, a discussão sobre rebaixamento e a regulação do uso de estrangeiros por partida.
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