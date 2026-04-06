CBF reúne dirigentes de 40 clubes para a criação de uma liga única no Brasileirão

Reunião reunião dirigentes dos clubes e das federações. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A CBF parece estar disposta a lutar pela criação de uma liga única no futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (6), a entidade apresentou um estudo para dirigentes dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, eles estão divididos em dois blocos: Libra e FFU.

Segundo o ge.globo, dirigentes podem apresentar propostas e sugestões até o fim de julho. Depois, até setembro, serão feitas apresentações e ajustes até a aprovação das propostas. Por fim, entre outubro e dezembro, ocorrerá a comercialização e o estatuto da liga.

No encontro, realizado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a CBF apresentou a proposta em comparação com as principais ligas do mundo: Premier League, da Inglaterra, La Liga, da Espanha, e Bundesliga, da Alemanha.

Conforme o portal, o principal ponto levantado pelos clubes foi o aumento das receitas geradas antes da discussão sobre a divisão dos valores, ponto que tem gerado discussões, principalmente na Libra, envolvendo o Flamengo.

Como os dois blocos já possuem acordos comerciais até 2029, qualquer novo acordo só passaria a valer a partir de 2030. A comparação de faturamento das ligas foi apresentada pela CBF da seguinte forma:

Premier League - 7,5 bilhões de euros

La Liga - 5,5 bilhões de euros

Bundesliga - 5,1 bilhões de euros

Brasileirão - 1,8 bilhão de euros

Ao trazer o potencial da liga brasileira, a entidade também acredita que o produto é subvalorizado no Brasil e tem margem para crescimento, principalmente pelo fato de que 140 milhões de brasileiros (cerca de 66,67% da população) torce para algum time.

Dimensões do produto

Foi assim que a CBF chamou 10 tópicos relevantes para o crescimento do futebol brasileiro ao comparar com as demais ligas já citadas. São eles:

Calendário

Tempo de jogo

Estádio - público e segurança

Estádio - infraestrutura

Transmissão

Comunicação e redes sociais

Marketing

Êxodo de talentos

Governança do Regulamento

Sustentabilidade financeira

O estudo apresentado também considerou o momento do dia em que os jogos acontecem, apontando que na Europa a maior parte dos jogos é durante o dia, enquanto no Brasil é pela noite.

Outros pontos que poderão ser avaliados pela liga unificada são a presença de gramados sintéticos, a discussão sobre rebaixamento e a regulação do uso de estrangeiros por partida.