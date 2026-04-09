CBF define árbitro do Gre-Nal 452; veja quem é

Árbitro já apitou um clássico Gre-Nal. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta (9) que Bruno Arleu de Araújo será o árbitro do Gre-Nal 452. Carioca de 43 anos, ele tem o escudo da Fifa.

Desde o início da carreira, em 2012, Arleu já apitou 383 partidas. Nesta temporada, esteve à frente de 16 jogos. Os dados são do site Transfermarkt.

Números com a dupla Gre-Nal

Bruno Arleu já apitou 30 jogos do Inter e 27 do Grêmio — as duas equipes estão no top cinco de clubes que Arleu já apitou. Agora, ele comandará o segundo Gre-Nal de sua carreira. No primeiro, em outubro de 2024, o Colorado venceu o Tricolor por 1 a 0, com gol de Rafael Borré.

Na opinião do comentarista de arbitragem de GZH, Diori Vasconcelos, a atuação de Bruno Arleu foi exemplar:

— Em campo, o que se viu foi uma arbitragem impecável, que deixou o jogo fluir e se destacou pelo total controle disciplinar.

Apesar de ser bem conceituado no meio da arbitragem, o carioca foi afastado pela Comissão de Arbitragem da CBF em 2023. À época, Wilson Seneme tomou a decisão após a atuação polêmica na vitória por 4 a 3 do Santos sobre o Goiás no Brasileirão.

Experiências recentes

O último jogo do Grêmio que Bruno Arleu apitou foi a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em 3 de abril. Na ocasião, Diori Vasconcelos apontou que o jogo teve gols irregulares e lance para expulsão.

Na opinião do comentarista de arbitragem, houve polêmica no primeiro gol de Marlon Freitas e no gol de empate do Tricolor, marcado por Carlos Vinícius. Além disso, o volante Nardoni deveria ter sido expulso por cotovelada em Arias. Esta foi a única partida do Grêmio que o carioca apitou em 2026.