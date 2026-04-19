Bragantino x Remo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Bragantino e Remo se enfrentam neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Onde assistir a RB Bragantino X Remo ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

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