Bragantino x Remo amanhã: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Bragantino e Remo se enfrentam neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Onde assistir a RB Bragantino X Remo ao vivo
Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.