Atlético-MG x Athletico-PR hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão. ArteZH

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5), pela 10ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 17h30min, na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir a Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.