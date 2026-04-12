Athletico-PR x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão. Arte ZH

Athletico-PR e Chapecoense se enfrentam neste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 11h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Onde assistir a Athletico-PR X Chapecoense ao vivo

Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Onde assistir ao Brasileirão 2026?

O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.

Calendário do Brasileirão 2026

A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.